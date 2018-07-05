В Орле осудили продавца «соли»

Судебная коллегия облсуда подтвердила законность приговора сбытчику наркотиков.

Перед судом предстал ранее неоднократно судимый житель Мценска. Он попался на торговле наркотиками. За его квартирой велось наблюдение. У оперативников имелась информация о том, что мужчина торгует запрещенными веществами.

Как следует из материалов, к дому преступника на такси подъехала девушка. Она пошла в подъезд и вышла из него через некоторое время. Ее задержали. У нее обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом.

Девушка призналась, что регулярно приобретала так называемую «соль» у подсудимого. При обыске в его квартире также была обнаружена марихуана. Мужчине назначено 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИА «Орелград»