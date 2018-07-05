В Орле осудили продавца «соли»

5.7.2018 | 15:51 Новости, Общество

Судебная коллегия облсуда подтвердила законность приговора сбытчику наркотиков.

Перед судом предстал ранее неоднократно судимый житель Мценска. Он попался на торговле наркотиками. За его квартирой велось наблюдение. У оперативников имелась информация о том, что мужчина торгует запрещенными веществами.

Как следует из материалов, к дому преступника на такси подъехала девушка. Она пошла в подъезд и вышла из него через некоторое время. Ее задержали. У нее обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом.

Девушка призналась, что регулярно приобретала так называемую «соль» у подсудимого. При обыске в его квартире также была обнаружена марихуана. Мужчине назначено 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо девятое. Приключение

Мой милый друг! Здравствуй! Я понес новую потерю. М. покинула наш город, уехала, по сути, не попрощавшись со мной, воспользовавшись …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования