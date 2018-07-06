Двоих орловцев простили за кражу траков от танка

Суд закрыл уголовное дело о необычной краже.

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении двоих мужчин, были рассмотрены судом Глазуновского района. Подсудимых обвинили в покушении на кражу чужого имущества, совершенном по предварительному сговору.

В октябре прошлого года подельники приехали к строящемуся дому на автомобиле УАЗ. Там при помощи привезенных с собой инструментов они выкопали 29 траков от гусениц танка, которые были залиты бетоном и выполняли функцию фундамента.

Вес каждого трака составлял 8 кг. Общая стоимость была оценена в ходе следствия в 2320 рублей. Похищенные траки были погружены в автомобили. Похитители планировали сдать их как лом черного металла. Однако довести преступление до конца не успели, так как их поймал владелец дома.

Впрочем, злоумышленники избежали наказания. Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»