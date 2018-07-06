Двоих орловцев простили за кражу траков от танка

6.7.2018 | 11:15 Новости, Общество

Суд закрыл уголовное дело о необычной краже.

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении двоих мужчин, были рассмотрены судом Глазуновского района. Подсудимых обвинили в покушении на кражу чужого имущества, совершенном по предварительному сговору.

В октябре прошлого года подельники приехали к строящемуся дому на автомобиле УАЗ. Там при помощи привезенных с собой инструментов они выкопали 29 траков от гусениц танка, которые были залиты бетоном и выполняли функцию фундамента.

Вес каждого трака составлял 8 кг. Общая стоимость была оценена в ходе следствия в 2320 рублей. Похищенные траки были погружены в автомобили. Похитители планировали сдать их как лом черного металла. Однако довести преступление до конца не успели, так как их поймал владелец дома.

Впрочем, злоумышленники избежали наказания. Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо девятое. Приключение

Мой милый друг! Здравствуй! Я понес новую потерю. М. покинула наш город, уехала, по сути, не попрощавшись со мной, воспользовавшись …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования