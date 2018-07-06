Избирком проверит документы еще одного кандидата в губернаторы

Документы для регистрации представил Евгений Алехин.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, кандидат на должность губернатора Евгений Алехин представил документы для регистрации. Он выдвинут региональным отделением партии «Родина».

В соответствии с законом о выборах губернатора Орловской области» решение о регистрации либо отказе в регистрации будет принято Избирательной комиссией после проверки представленных документов в течение 10 дней со дня их приема.

Напомним, что ранее документы для регистрации в облизбирком представили Руслан Перелыгин, выдвинутый партией «Справедливая Россия», и Елена Крачнакова, представляющая партию «Патриоты России».

ИА «Орелград»