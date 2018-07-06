Избирком проверит документы еще одного кандидата в губернаторы

6.7.2018 | 12:34 Новости, Политика

Документы для регистрации представил Евгений Алехин.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, кандидат на должность губернатора Евгений Алехин представил документы для регистрации. Он выдвинут региональным отделением партии «Родина».

В соответствии с законом о выборах губернатора Орловской области» решение о регистрации либо отказе в регистрации будет принято Избирательной комиссией после проверки представленных документов в течение 10 дней со дня их приема.

Напомним, что ранее документы для регистрации в облизбирком представили Руслан Перелыгин, выдвинутый партией «Справедливая Россия», и Елена Крачнакова, представляющая партию «Патриоты России».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо девятое. Приключение

Мой милый друг! Здравствуй! Я понес новую потерю. М. покинула наш город, уехала, по сути, не попрощавшись со мной, воспользовавшись …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования