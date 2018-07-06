Круглый остался в списке сенаторов от кандидата Клычкова

Доктор может продлить свои полномочия в Совете Федерации.

Сенатор Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый может сохранить свой пост после сентябрьских выборов губернатора региона.

Как сообщает «Коммерсант», врио Андрей Клычков выдвинул вместе с Круглым директора компании «Орел Нобель-агро» Виталия Мельникова и директора завода «Ливгидромаш» Анатолия Двордянкина.

— Я выбирал людей, которые помогут области развиваться и будут достойно представлять ее на федеральном уровне, — сообщил Клычков.

По данным издания, Владимир Круглый — самый вероятный кандидат на место сенатора от будущего губернатора.

Ранее сообщалось, что бывший главврач детской областной больницы Владимир Круглый покинет свой пост вместе с еще 16 сенаторами от разных регионов. В кулуарах звучало, что его заменит действующий спикер облсовета Леонид Музалевский — в награду за поддержку Андрея Клычкова на выборах.

Владимир Круглый стал сенатором Совета Федерации от Орловской области в 2014 году, сменив бывшего губернатора Егора Строева. До этого Круглый работал главврачом областной детской больницы.

Напомним, вторым сенатором в Совете Федерации от Орловской области является лидер орловских коммунистов Василий Иконников.

ИА «Орелград»