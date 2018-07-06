Ливенская ЦРБ получила первый за 8 лет автомобиль

«Лада Гранта» поступила в распоряжение службы участковых врачей.

Как сообщает администрация города Ливны, первый с 2011 года автомобиль пополнил автопарк Ливенской центральной районной больницы. Новенькая «Лада Гранта» поступит в распоряжение службы участковых врачей для работы по вызовам на дом.

— Приобретение стало возможным благодаря помощи депутата Орловского облсовета Елены Астаховой, — отметили власти райцентра. — К субсидии из областного бюджета на выполнение наказов избирателей в размере 300 тысяч рублей больница добавила собственные средства.

По словам главврача ЦРБ Вадима Сезина, передача автомобиля стала настоящим событием для учреждения, в котором износ в автопарке стремится к 100 процентам.

ИА «Орелград»