Ливенская ЦРБ получила первый за 8 лет автомобиль

6.7.2018 | 14:33 Медицина, Новости

«Лада Гранта» поступила в распоряжение службы участковых врачей.

Как сообщает администрация города Ливны, первый с 2011 года автомобиль пополнил автопарк Ливенской центральной районной больницы. Новенькая «Лада Гранта» поступит в распоряжение службы участковых врачей для работы по вызовам на дом.

— Приобретение стало возможным благодаря помощи депутата Орловского облсовета Елены Астаховой, — отметили власти райцентра. — К субсидии из областного бюджета на выполнение наказов избирателей в размере 300 тысяч рублей больница добавила собственные средства.

По словам главврача ЦРБ Вадима Сезина, передача автомобиля стала настоящим событием для учреждения, в котором износ в автопарке стремится к 100 процентам.

ИА «Орелград»

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