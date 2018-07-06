Под Орлом обворовали дом покойных

6.7.2018 | 16:25 Новости, Общество

Орловец угодил в колонию за кражу старых ботинок.

Как рассказали в суде Покровского района, преступление было совершено 11 февраля 2018 года. Местный житель Александр Шипулин шел по проселочной дороге в деревне Малиновка. На глаза ему попался дом, в котором раньше проживала ныне покойная пара. Преступный план созрел мгновенно.

«На дело» Шипулин позвал своего приятеля Сергея Ожовкова. Вместе они проникли в помещение через незапертую входную дверь. Подельники похитили аудиомагнитолу, фонарь, инструменты, две пары поношенных зимних мужских ботинок, ручную дрель и даже два мешка для мусора. Стоимость похищенного составила около 1,7 тысячи рублей.

Суд квалифицировал действия подсудимых по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище). Шипулину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Ожовкова наказали штрафом в размере 100 тысяч рублей.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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