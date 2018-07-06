В Орле директор центра соцобслуживания забрала премии подчиненных

6.7.2018 | 12:31 Новости, Общество

Женщина присвоила 100 тысяч рублей, принадлежащие сотрудникам.

Следственный комитет по Орловской области заподозрил директора БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Орла» в присвоении денег подчиненных. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, в декабре 2017 года подозреваемая получила от сотрудников центра часть ранее выплаченной им по итогам года премии. Суммарно она «заработала» 100 тысяч рублей. СК усмотрел в этом нарушение интересов работников центра.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

ИА «Орелград»

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