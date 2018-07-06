В Орле директор центра соцобслуживания забрала премии подчиненных

Женщина присвоила 100 тысяч рублей, принадлежащие сотрудникам.

Следственный комитет по Орловской области заподозрил директора БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Орла» в присвоении денег подчиненных. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, в декабре 2017 года подозреваемая получила от сотрудников центра часть ранее выплаченной им по итогам года премии. Суммарно она «заработала» 100 тысяч рублей. СК усмотрел в этом нарушение интересов работников центра.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

ИА «Орелград»