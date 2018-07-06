В Орле полицейский попался на погоне за статистикой

Он задержал важные документы у себя в отделе.

В Орле суд оштрафовал замначальника отдела полиции Заводского района Геннадия Гусарова за неисполнение требований прокурора, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ранее было установлено, что полицейские своевременно не направили документы в главк МВД, что привело к искажению статистики. Прокурор потребовал от замначальника отдела устранить нарушения, но тот проигнорировал запрос.

В отношении Гусарова было возбуждено дело об административном правонарушении и наложен штраф. После суда полиция все-таки исполнила требование прокуратуры.

ИА «Орелград»