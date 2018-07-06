В Орле помогут «жертвам» компании «Натали Турс»

Все желающие получат консультацию специалистов.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области выступило с официальным разъяснением о том, как действовать жителям региона, угодившим в неприятную ситуацию. Речь идет о туристической компании «Натали Турс» (ООО «Панорама Тур»), которая объявила о «невозможности выполнения обязательств по заключенным договорам об оказании туристских услуг и аннулировании заказов на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно».

Как пояснили в Роспотребнадзоре, согласно законодательству обращаться к страховщику должны сами туристы, а страховая компания даже не обязана принимать претензию от турагентства. Требование может предъявить только то лицо, которое заключало договор о реализации туристского продукта.

Страховым случаем признается факт установления обязанности туроператора возместить заказчику реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта, если это является существенным нарушением условий такого договора.

К таким нарушениям относятся неисполнение обязательств по оказанию туристу входящих в туристский продукт услуг по перевозке и размещению, наличие в туристском продукте существенных недостатков, включая существенные нарушения требований к качеству и безопасности туристского продукта.

Более подробное разъяснение можно получить в общественной приемной Роспотребнадзора (Орел, Наугорское шоссе, 2а) и по телефонам «горячей линии»: (4862) 41-52-52 и 42-29-67. Кроме того, получить ответ на конкретный интересующий вопрос, касающийся защиты прав потребителей, можно в разделе ГИС ЗПП «Виртуальная приемная». Доступ к ресурсу свободный и осуществляется по адресу: http://zpp.rospotrebnadzor.ru .

ИА «Орелград»