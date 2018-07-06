В Верховье прокурор засудил чиновников за 41 метр дороги

6.7.2018 | 17:25 Новости, Общество

Суд обязал администрацию Верховья привести дорожное покрытие в порядок.

Как сообщили в суде Верховского района, исковое заявление подал местный прокурор, выступивший в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиком выступила администрация городского поселения Верховье. Прокурор просил обязать чиновников привести дорожное покрытие на улице Бондаренко протяженностью 41 метр в соответствие с требованиями ГОСТ.

Ранее прокуратурой района совместно с сотрудниками ОГИБДД была проведена проверка. Было установлено, что на спорном участке асфальтобетонное покрытие проезжей части имеет множественные многочисленные повреждения — выбоины, сколы, трещины и пучинообразования. Еще 31 марта 2018 года в адрес главы администрации Верховья было внесено представление об устранении нарушений, он оно до сих пор не исполнено.

Суд обязал администрацию в срок до 15 сентября 2018 года привести полотно автомобильной дороги по улице Бондаренко протяженностью 41 метр в порядок, «восстановив дорожное покрытие тем же видом покрытия, свойства которого утрачены асфальтобетонным».

Решение в законную силу пока не вступило.

ИА «Орелград»

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