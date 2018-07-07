Под Орлом бизнесу дали льготы

Право на скидку по арендной плате предпринимателям ввели власти Мценска.

Мценский горсовет народных депутатов утвердил положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества организациям малого и среднего предпринимательства. Льготы будут предоставляться с письменного согласия антимонопольного органа на основании решения Мценского горсовета не ранее 6 месяцев с даты заключения договора аренды, срок которого должен составлять не менее 5 лет.

Льгота устанавливается в процентном соотношении к размеру арендной платы: в первый год — 40 процентов размера арендной платы, во второй — 60 процентов, в третий — 80 процентов, в четвертый год аренды и далее — 100 процентов размера арендной платы.

Право на скидку получит бизнес, который местные парламентарии внесли в список социально значимых видов деятельности: изготовление продукции производственно-технического назначения, инновационная деятельность, производство товаров народного потребления, экологическая и природоохранная деятельность, производство продовольственных товаров, производство и переработка сельхозпродукции, ЖКХ, развитие туризма и гостиничного бизнеса, народные художественные промыслы.

Льготы будут предоставляться лишь при отсутствии задолженности по арендной плате. Кроме того, арендатор должен использовать имущество по целевому назначению — согласно соответствующему социально значимому виду деятельности.

ИА «Орелград»