Рыбаков не смог пройти муниципальный фильтр

Депутат снялся с выборов губернатора Орловской области.

Депутат облсовета, оппозиционный политик Виталий Рыбаков 7 июля объявил о снятии с выборов губернатора Орловской области. Он не смог преодолеть муниципальный фильтр и набрать нужное число подписей депутатов.

Рыбаков назвал грядущие выборы «нечестной игрой», в которой он не собирается принимать участие.

Ранее лидеры реготделений «Единой России» и КПРФ Леонид Музалевский и Василий Иконников упрекнули Рыбакова в немощи и нежелании проходить муниципальный фильтр.

Виталий Рыбаков был выдвинут на выборы губернатора Орловской области партией «Российский общественный союз».

ИА «Орелград»