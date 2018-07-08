Арестован бывший директор Фонда капремонта Владислав Масленников

Его подозревают в мошенничестве.

Заводской райсуд Орла на два месяца арестовал бывшего директора Фонда капремонта Орловской области Владислава Масленникова, утверждает «Вечерний Орел». В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В деле насчитывается пять эпизодов. Издание уточняет, что, согласно материалам следствия, Масленников намеренно завышал стоимость капремонта и похищал разницу. Защите было отказано в том, чтобы экс-чиновника отпустили под залог.

Владислав Масленников возглавил РФКР в октябре 2015 года, сменив на этом посту Ольгу Павлову. До этого он недолго работал замначальника областного департамента строительства и ЖКХ. В последнее время Региональный Фонд капремонта подвергался жесткой критике как населения, так и властей. В особенности это касалось объектов на улице Ленина.

ИА «Орелград»