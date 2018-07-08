Двое погибли в жутком ДТП на объездной

Еще четыре человека отправлены в больницу.

Утром 8 июля в ДТП на объездной Орла погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Авария случилась примерно в 6:16. Микроавтобус, который ехал по трассе, протаранил сзади автоцистерну. После удара от передней части транспортного средства почти ничего не осталось.

Мужчина и женщина погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин и две женщины были госпитализированы в областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»