Двое погибли в жутком ДТП на объездной

8.7.2018 | 9:45 Новости, Происшествия

Еще четыре человека отправлены в больницу.

Утром 8 июля в ДТП на объездной Орла погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Авария случилась примерно в 6:16. Микроавтобус, который ехал по трассе, протаранил сзади автоцистерну. После удара от передней части транспортного средства почти ничего не осталось.

Мужчина и женщина погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин и две женщины были госпитализированы в областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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