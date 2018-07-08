Клычков и Куцын сдали документы в избирком

8.7.2018 | 9:20 Новости, Политика

Кандидаты от КПРФ и ЛДПР завершили сбор подписей.

Кандидаты в губернаторы Орловской области Андрей Клычков, выдвинутый от КПРФ, и Андрей Куцын, который идет на выборы от ЛДПР, сдали документы в областную избирательную комиссию. Об этом сообщается на сайте избиркома.

— В соответствии с Законом Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области» решение о регистрации либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата на должность Губернатора Орловской области будет принято Избирательной комиссией Орловской области после проверки представленных документов в течение 10 дней со дня их приема, — пояснили в комиссии.

Напомним, что ранее документы для регистрации в облизбирком представили Руслан Перелыгин, выдвинутый партией «Справедливая Россия», Елена Крачнакова, представляющая партию «Патриоты России», и Евгений Алехин от «Родины».

Основной конкурент Андрея Клычкова — депутат облсовета Виталий Рыбаков — не смог пройти муниципальный фильтр и объявил о снятии с выборов.

ИА «Орелград»

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