Клычков и Куцын сдали документы в избирком

Кандидаты от КПРФ и ЛДПР завершили сбор подписей.
Кандидаты в губернаторы Орловской области Андрей Клычков, выдвинутый от КПРФ, и Андрей Куцын, который идет на выборы от ЛДПР, сдали документы в областную избирательную комиссию. Об этом сообщается на сайте избиркома.
— В соответствии с Законом Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области» решение о регистрации либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата на должность Губернатора Орловской области будет принято Избирательной комиссией Орловской области после проверки представленных документов в течение 10 дней со дня их приема, — пояснили в комиссии.
Напомним, что ранее документы для регистрации в облизбирком представили Руслан Перелыгин, выдвинутый партией «Справедливая Россия», Елена Крачнакова, представляющая партию «Патриоты России», и Евгений Алехин от «Родины».
Основной конкурент Андрея Клычкова — депутат облсовета Виталий Рыбаков — не смог пройти муниципальный фильтр и объявил о снятии с выборов.
ИА «Орелград»