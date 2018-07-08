СМИ: Михаил Вдовин попал в ДТП на трассе

8.7.2018 | 16:49 Новости, Происшествия

Вице-спикер облсовета госпитализирован.

Первый зампредседателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин попал в ДТП с фурой на трассе М-2 «Крым», утверждают «Орловские новости».

По данным издания, Вдовин возвращался с празднования дня Мценского района. Черная правительственная иномарка с госномером А 116 ОО врезалась в фуру. На снимке видно, что у нее повреждена передняя часть.

Вице-спикера госпитализировали, его состояние неизвестно. Кто был за рулем, не уточняется.

ИА «Орелград»

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