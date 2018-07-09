На пост губернатора Орловской области осталось пять кандидатов

Четверо отсеялись на стадии муниципального фильтра.

Избирательная комиссия Орловской области завершила прием документов от кандидатов в губернаторы региона.

Собрать подписи сумели пять человек — Евгений Алехин («Родина»), Андрей Клычков (КПРФ), Елена Крачнакова («Патриоты России»), Андрей Куцын (ЛДПР) и Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»).

Вместе с тем Василий Воробьев (партия «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/»), Алексей Гусев («Партия Роста»), Виталий Рыбаков («Российский общенародный союз») и Иван Устинов («Партия пенсионеров») с задачей не справились и перестали считаться кандидатами.

После проверки документов избирком зарегистрирует кандидатов или вынесет отказ.

Напомним, 7 июля Виталий Рыбаков объявил о снятии с выборов губернатора, назвав их «нечестной игрой». Депутат облсовета пожаловался, что муниципальным депутатам запретили ставить подпись за него под угрозой лишения мандатов и должностей.

ИА «Орелград»