Под Орлом без денег остался спорткомплекс, который открывал Валуев

9.7.2018 | 11:17 Новости, Общество

Власти могут сделать вход в ФОК в Отрадинском платным.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Отрадинское Мценского района находится на грани закрытия, сообщили «ОрелСпорту» местные жители. Объект испытывает проблемы с финансированием.

Власти района тщетно пытаются найти спонсоров, но, скорее всего, придут к сокращению штата и сделают вход платным. Жители саркастично отмечают, что они «наконец-то дождались» этого события.

ФОК в Отрадинском торжественно открыли в апреле 2016 года. На событие приехали депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев, представитель Орловской области в заксобрании Николай Ковалев, областные власти. На строительство спорткомплекса потратили 57,8 млн рублей.

ИА «Орелград»

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