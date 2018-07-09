Под Орлом без денег остался спорткомплекс, который открывал Валуев

Власти могут сделать вход в ФОК в Отрадинском платным.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Отрадинское Мценского района находится на грани закрытия, сообщили «ОрелСпорту» местные жители. Объект испытывает проблемы с финансированием.

Власти района тщетно пытаются найти спонсоров, но, скорее всего, придут к сокращению штата и сделают вход платным. Жители саркастично отмечают, что они «наконец-то дождались» этого события.

ФОК в Отрадинском торжественно открыли в апреле 2016 года. На событие приехали депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев, представитель Орловской области в заксобрании Николай Ковалев, областные власти. На строительство спорткомплекса потратили 57,8 млн рублей.

ИА «Орелград»