Сотрудника УФСИН осудили за запретный телефон

9.7.2018 | 17:21 Новости, Общество

Бывшего работника колонии признали виновным в получении взятки.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, перед судом предстал теперь уже бывший сотрудник исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в городе Ливны.

Он за 10 тысяч рублей пронес через контрольно-пропускной пункт и передал осужденному мобильный телефон, который относится к предметам, запрещенным к использованию осужденными на территории исправительных учреждений. Деньги были перечислены ему на банковскую карту. Мужчину уволили сразу после того, как был вскрыт неприглядный факт.

Суд наказал его штрафом в доход государства в размере 60 тысяч рублей. Для обеспечения исполнения наказания наложен арест на автомобиль подсудимого.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо десятое. Восемь минут после полуночи

Мой милый друг! Здравствуй! Вот и все, оборвалась наша связь… В прошлом письме я рассказывал тебе о том, что М …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования