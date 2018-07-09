Сотрудника УФСИН осудили за запретный телефон

Бывшего работника колонии признали виновным в получении взятки.
Как сообщили в прокуратуре Орловской области, перед судом предстал теперь уже бывший сотрудник исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в городе Ливны.
Он за 10 тысяч рублей пронес через контрольно-пропускной пункт и передал осужденному мобильный телефон, который относится к предметам, запрещенным к использованию осужденными на территории исправительных учреждений. Деньги были перечислены ему на банковскую карту. Мужчину уволили сразу после того, как был вскрыт неприглядный факт.
Суд наказал его штрафом в доход государства в размере 60 тысяч рублей. Для обеспечения исполнения наказания наложен арест на автомобиль подсудимого.
ИА «Орелград»