Амчанка засудила мэрию за сломанную руку

10.7.2018 | 16:30 Новости, Общество

Чиновников обязали возместить пострадавшей моральный вред.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила без изменения решение суда Мценского района. Последний взыскал с администрации райцентра в пользу местной жительницы компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей и убытки за упущенный заработок в размере 26 тысячи рублей.

В обоснование заявленных требований женщина указала, что в августе прошлого года около 23 часов на остановке общественного транспорта попала ногой в выбоину на плиточном покрытии, упала и получила травму руки, повлекшую средней тяжести вред здоровью.

Пострадавшая сочла, что ее падение и получение травмы «явилось следствием ненадлежащего выполнения администрацией Мценска обязанности по благоустройству территории общего пользования, ремонту остановочной площадки и не обеспечения в ночное время надлежащего уличного освещения в данном районе».

В апелляционной жалобе администрация Мценска поставила вопрос об отмене судебного решения и указала, что автобусная остановка со встроенным магазином принадлежит на праве собственности предпринимателю. Кроме того, чиновники считали, что травма была получена женщиной по неосторожности, так как она спешила на автобус.

Суд установил, что покрытие остановочной площадки было повреждено при ремонте дороги, в том числе при замене бордюров. Работы проводились в рамках муниципального контракта.

ИА «Орелград»

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