На выборах губернатора применят «умные урны»

Около 10 процентов избирательных участков оснастят техническими средствами.

Избирательная комиссия Орловской области приняла решение об использовании на досрочных выборах губернатора технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Напомним, что голосование пройдет 9 сентября 2018 года.

В Орловской области создано 714 избирательных участков. Комплексы КОИБ планируется использовать на 63 участках в Орле, Ливнах и Мценске. Таким образом, комплексами будет оснащено около 8,8 процента всех избирательных участков. Облизбирком уже утвердил их перечень.

Кроме того, утвержден план-график проведения работ по подготовке и использованию КОИБ при голосовании на досрочных выборах губернатора.

ИА «Орелград»