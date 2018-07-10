На выборах губернатора применят «умные урны»

10.7.2018 | 13:45 Новости, Политика

Около 10 процентов избирательных участков оснастят техническими средствами.

Избирательная комиссия Орловской области приняла решение об использовании на досрочных выборах губернатора технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Напомним, что голосование пройдет 9 сентября 2018 года.

В Орловской области создано 714 избирательных участков. Комплексы КОИБ планируется использовать на 63 участках в Орле, Ливнах и Мценске. Таким образом, комплексами будет оснащено около 8,8 процента всех избирательных участков. Облизбирком уже утвердил их перечень.

Кроме того, утвержден план-график проведения работ по подготовке и использованию КОИБ при голосовании на досрочных выборах губернатора.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письмо десятое. Восемь минут после полуночи

Мой милый друг! Здравствуй! Вот и все, оборвалась наша связь… В прошлом письме я рассказывал тебе о том, что М …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования