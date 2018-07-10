Орел стал активнее сотрудничать с Украиной

Объем торговли Орловской области с Украиной вырос на 40 процентов.

По данным областного департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, в 2017 году была зафиксирована положительная динамика развития внешнеэкономической деятельности региона. Внешнеторговый оборот составил 458,3 млн долларов США и превысил объем 2016 года на 23,2 процента. Экспорт увеличился на 25,6 процента, импорт вырос на 20,9 процента.

По данным Федеральной таможенной службы РФ более 50 процентов внешнеторговых операций осуществлялось с 12 основными торговыми партнерами области, из которых лидерами были Италия (14,3 процента от общего объема внешнеторгового оборота), Беларусь (12,8), Германия (9,3), Украина (9,1), Латвия (8,4), Казахстан (8,1) и Китай (5,3).

Следует отметить, что рост стоимости экспорта обусловлен увеличением вывоза товаров в Казахстан, Беларусь, Литву, Ирак, Украину и Узбекистан. Примечательно, что, несмотря на известные сложности в отношениях двух стран, объем орловского экспорта на Украину вырос с 10,14 миллиона долларов в 2015 году до 13,93 млн в 2017-м. По сравнению с 2016 годом прирост составил 40,1 процента.

По статистике на Украину орловские предприятия в основном отправляли продовольственные товары — злаки и пшеницу – и черные металлы и прокат.

ИА «Орелград»