Орловец засудил «Зеленстрой»

Суд обязал предприятие возместить ущерб за разбитую машину.

Житель Орла в суде Советского района выиграл гражданский процесс по иску к муниципальному унитарному предприятию «Зеленстрой» о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Истец указал, что на парковке на принадлежащий ему автомобиль упало дерево и сильно повредило его. Ответственность суд возложил на «Зеленстрой». С этим предприятием был заключен контракт на выполнение работ по содержанию парков, скверов и улиц Орла, в том числе валка деревьев.

С предприятия взыскан материальный ущерб в размере 270,6 тысячи рублей, расходы по оплате независимой оценки в размере 7000 рублей и расходы по оплате госпошлины.

ИА «Орелград»