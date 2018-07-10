Орловскому УФАС не понравились «лучшие ткани со всего света»

Антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу тканей.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрело материалы дела об административном правонарушении, возбужденном в отношении индивидуального предпринимателя.

Внимание ведомства привлекла наружная реклама одного из магазинов Орла. Она содержала такой текст: «лучшие ткани со всего света». В УФАС это сочли нарушением Закона «О рекламе».

Как пояснили в ведомстве, недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в частности, о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.

В данном случае использовалось указанное выше словосочетание, однако в рекламе отсутствовал конкретный критерий, по которому осуществлялось сравнение качества реализуемой продукции с качеством тканей в иных торговых точках.

Впрочем, строго ИП не стали наказывать, ограничившись предупреждением.

ИА «Орелград»