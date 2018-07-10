Орлу предрекли статус центра качества жизни

Представлена стратегия развития Орловской области до 2035 года.

Проект документа опубликован на портале Орловской области. В настоящее время он проходит процедуру общественных обсуждений, организатором которой выступил региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.

Как следует из проекта, в результате реализации мероприятий стратегии к 2035 году Орловская область «станет центром качества жизни населения, привлекательным для жизнедеятельности граждан регионом».

Авторы считают, что для Орловской области будет характерна доступность качественной медицинской помощи, многоуровневая система образования, развитая сфера жилищного строительства, энергоэффективная и надежная инфраструктура ЖКХ, комфортные условия для бизнеса, комплексное развитие АПК с обеспечением необходимого объема производства экологически чистого сырья и другое.

Для реализации стратегии будут привлечены значительные финансовые ресурсы из бюджетных и внебюджетных источников. В соответствии с прогнозом объем расходов консолидированного бюджета Орловской области за период 2018-2028 годов составит 394,8 млрд рублей, в том числе объем расходов областного бюджета — 329,7 млрд рублей.

«Будет продолжено развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечена социальная поддержка населения, — утверждается в проекте стратегии. – Так же как и сегодня в числе приоритетных направлений сохранятся расходы на развитие производственной инфраструктуры, в том числе сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства. При этом должно быть обеспечено безусловное исполнение указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и от 7 мая 2018 года».

ИА «Орелград»