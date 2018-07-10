Россельхознадзор нашел 216 тысяч пакетов сомнительных семян

Ведомство отчиталось о работе за первое полугодие 2018 года.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям за полгода провело 255 контрольно-надзорных мероприятий, выявило 266 нарушений и составило 396 протоколов о привлечении виновных к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, было выявлено более 216 тысяч пакетов семян сортов, не включенных в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

— Семена, не включенные в госреестр, были сняты с реализации, в том числе 98 тысячи пакетов уничтожены путем сжигания, — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

Также было проконтролировано более 18 тысяч саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. На 95 процентов из них продавцы не имели документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества.

ИА «Орелград»