В Орле отремонтировали переезд в Маслозаводском переулке

Он потребовал три дня.
В Орле 10 июля после капитального ремонта открыли железнодорожный переезд в Маслозаводском переулке, сообщили в МЖД.
Капремонт был проведен в кратчайшие сроки — за три дня. Рабочие успекли уложить новый резинокордовый настил, заасфальтировать проезжую часть на переезде и рядом с ним, а также заменить направляющие столбики. В ближайшие десять дней ремонтники сделают новые бордюры и перила и починят пешеходный настил.
— До конца 2018 года железнодорожники Орловско-Курского региона Московской железной дороги отремонтируют 23 железнодорожных переезда, расположенных в Орловской области, — добавили в МЖД.
ИА «Орелград»