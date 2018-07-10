В Орле отремонтировали переезд в Маслозаводском переулке

Он потребовал три дня.

В Орле 10 июля после капитального ремонта открыли железнодорожный переезд в Маслозаводском переулке, сообщили в МЖД.

Капремонт был проведен в кратчайшие сроки — за три дня. Рабочие успекли уложить новый резинокордовый настил, заасфальтировать проезжую часть на переезде и рядом с ним, а также заменить направляющие столбики. В ближайшие десять дней ремонтники сделают новые бордюры и перила и починят пешеходный настил.

— До конца 2018 года железнодорожники Орловско-Курского региона Московской железной дороги отремонтируют 23 железнодорожных переезда, расположенных в Орловской области, — добавили в МЖД.

ИА «Орелград»