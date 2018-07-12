В Ливнах парень упал с четвертого этажа

Он выжил и был госпитализирован.

В Ливнах 10 июля 18-летний парень упал из окна четвертого этажа. Инцидент произошел в доме №12 по улице Ленина, сообщает «Принт-ТВ».

Молодой человек находился в гостях в квартире на верхнем этаже дома. Оттуда он и выпал — примерно в 23:30. Звук удара о землю услышал сотрудник кафе, которое находится на первом этаже.

Девушки, выбежавшие на улицу из квартиры, рассказали, что парень некоторое время метался по жилищу, а затем подбежал к окну. С тяжелыми травмами его госпитализировали в реанимацию Ливенской ЦРБ.

ИА «Орелград»