В орловских тюрьмах нашли заточки

12.7.2018 | 12:57 Новости, Общество

В УФСИН подвели итоги работы конвоиров.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, во втором квартале 2018 года не было допущено побегов из-под охраны, нарушений законности и правопорядка, а также режима содержания, необоснованных отказов от приема спецконтингента, грубых нарушений несения службы.

— При проведении обыска и досмотра вещей осужденных и лиц, содержащихся под стражей, было изъято 24 колюще-режущих предмета, пять сим-карт и принадлежности к сотовым телефонам, — рассказал начальник отдела по конвоированию Сергей Ожихин.

Всего во втором квартале было отконвоировано 1577 осужденных и тех, кто содержится под стражей

ИА «Орелград»

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