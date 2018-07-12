В училище олимпийского резерва неправильно платили зарплату

КСП отчиталась о проверке бюджетного учреждения.

Как сообщили в областной Контрольно-счетной палате, объектами проверки стали управление физкультуры и спорта и БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва». Общий объем проверенных средств составил 191,4 миллиона рублей. В ходе контрольного мероприятия были установлены нарушения.

Так, в декабре 2017 года управление неправомерно перечислило субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 5,2 миллиона рублей, при этом госзадание на 2017 год не выполнено в полном объеме.

Нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудников составили 8,8 миллиона рублей. Из них, по мнению аудиторов, более 2,7 миллиона были неправомерно потрачены на доплату до МРОТ, более 6,1 миллиона составило превышение утвержденного размера стимулирующего фонда оплаты труда.

«Установлены факты необоснованных и в отдельных случаях неправомерных надбавок и доплат, приводящих к неэффективному расходованию бюджетных средств в училище олимпийского резерва, — говорится в отчете КСП. — Произведено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 10,9 миллиона рублей на увеличение основных средств, которые с момента постановки на учет и до настоящего времени учреждением фактически не используются».

Также отмечено, что при имеющейся возможности проведения соревнований и тренировок на собственной базе училище в 2017 году потратило на аренду помещений более 1,1 миллиона рублей.

Копия акта проверки направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»