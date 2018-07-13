Мэрия разрешила провести митинг на слиянии Оки и Орлика

Мероприятие будет посвящено Дню Военно-морского флота.

Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о проведении торжественного митинга, посвященного празднованию Дня Военно-морского флота. Напомним, что он отмечается 29 июля. Митинг будет проведен «в целях поддержки славы и чести военных моряков в России, развития у молодежи чувства патриотизма, повышения авторитета службы в армии».

Его организация поручена городскому управлению по молодежной политике. Как следует из текста постановления, торжественный митинг пройдет у стелы в честь 400-летия основания Орла — в месте слияния рек Ока и Орлик.

Также утвержден план подготовки и проведения мероприятия. Согласно ему, митинг начнется в 10 часов утра. По его окончании запланирован спуск на воду венков.

Муромский распорядился прибрать территорию в месте проведения митинга – скосить траву, покрасить лавочки, высадить цветы в мемориальном сквере, восстановить буквы на стеле, очистить водную гладь возле причала у Красного моста и обеспечить работу фонтана на слиянии рек.

ИА «Орелград»