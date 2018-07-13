Обнародованы подробности похищения  Будагова

Задержаны 7 человек из разных регионов России, сейчас они дают показания в Следственном комитете

Около часа назад на пресс-конференции в СУ СК РФ по Орловской области была обнародована подробная информация о том, как было совершено похищение Сергея Будагова. Напомним, владелец компании «Орловская нива» исчез утром 10 июля по дороге на работу. По информации сообщенной сегодня, его автомобиль остановили, перегородив дорогу другим транспортным средством. Из машины вышел переодетый в форму сотрудника полиции злоумышленник. Затем под угрозой оружия водителя и Будагова связали. Далее вывезли в район Лужковского кладбища, где бизнесмена пересадили в другой автомобиль, а водителя оставили.

После этого, передвигаясь на автомобилях со смененными госномерами, Сергея Будагова довезли до Тульской области, где закрыли в доме, часть которого арендовали лица цыганской национальности. Группа, организовавшая похищение, состояла из 7-8 человек, где были распределены роли. Все они были вооружены: часть пневматическими пистолетами, часть огнестрельным.

Сразу после похищения был собран штаб, в который вошли представители всех силовых структур и прикрепленные сотрудники главка МВД. На следующий день после ЧП было установлено местонахождение Будагова и стали готовить операцию по его освобождению. Тем временем бандиты предложили бизнесмену перечислить 20 миллионов рублей по определенным реквизитам. Сергей Будагов не отказывался это сделать, но как сообщает следствие, тянул время, понимая, что сейчас его ищут. Операция по освобождению прошла ночью с 12 на 13 июля. Для ее проведения были задействованы силы Росгвардии Тульской области. Преступники пытались оказать сопротивление, однако оно было быстро подавлено и Будагов освобожден.

На кадрах после операции видно, что бизнесмен находится в добром здравии и, улыбаясь, он рассказывает, как все происходило.

ИА «Орелград»