«Орелстрой» поможет липецким дольщикам

Компания достроит два дома в Елецком микрорайоне.

ПАО «Орелстрой» заключило четырехстороннее соглашение с властями Липецкой области о завершении строительства жилых домов II-2 и II-9 в Елецком микрорайоне Липецка.

Ранее проект, в который вкладывались дольщики, был заморожен. Орловская компания планирует инвестировать в строительство около 500 миллионов рублей, достроить дома и помочь жителям соседнего региона.

В дальнейшем «Орелстрой» планирует застроить микрорайон «Елецкий Лайф» в том же Липецке. Компания уверенно настроена на выход за пределы строительного рынка Орловской области.

ИА «Орелград»