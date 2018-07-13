Под Орлом в колонии строгого режима сыграли 15 свадеб

13.7.2018 | 13:33 Новости, Общество

Только 11 июля было заключено сразу три брака.

Как сообщили в региональном управлении ФСИН России, в текущем году в исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в Ливнах, было сыграно 15 свадеб.

Очередная церемония состоялась 11 июля. Ее провела начальник территориального отдела ЗАГС Оксана Гончарова. В этот день было заключено сразу три брака. Как и положено, в режимном учреждении прозвучал марш Мендельсона, а молодожены обменялись кольцами и поцелуями.

— По мнению руководства ИК-2, подобные браки положительно влияют на осужденных, — говорят в УФСИН. — Они стремятся к условно-досрочному освобождению, редко нарушают дисциплину и активно участвуют в общественной жизни.

В целом в учреждениях УФСИН России по Орловской области в 2018 году зарегистрировано 28 браков. Так, 10 свадеб было сыграно в исправительной колонии общего режима № 5 в Нарышкино и три — в СИЗО города Орла.

ИА «Орелград»

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