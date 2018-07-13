Пришедшего на работу пьяным орловца отправили в колонию

Суд заменил осужденному не отбытую часть наказания.

Как сообщили в суде Залегощенского района, рассмотрено представление начальника межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН о замене осужденному не отбытой части наказания в виде исправительных работ на лишение свободы.

Ранее он был признан виновным по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Его поставили на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, разъяснили порядок и условия отбывания наказания.

Однако мужчина, «не имея на то уважительных причин, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения». Ему вынесли строгое предупреждение. После этого осужденный «на работу не вышел без уважительных причин, за что был уволен».

— Это свидетельствует о том, что он злостно уклоняется от назначенного наказания, — пояснили в суде. — В силу ч. 4 ст. 50 УК РФ, в случае злостного уклонения суд может заменить не отбытое наказание из расчета один день лишения свободы за три дня исправительных работ.

Пунктом «г» ч. 1 ст. 46 УИК РФ определено, что нарушением порядка и условий отбывания исправительных работ являются прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

В данном случае мужчина вину не признал, завил, что пьяным на работе не появлялся и не прогуливал, так как болел. Однако суд скептически отнесся к доводам осужденного и постановил отправить его в колонию общего режима.

ИА «Орелград»