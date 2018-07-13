В Орловской области объявили охоту на голубей

13.7.2018 | 15:13 Новости, Общество

Птиц разрешили уничтожить из-за вируса гриппа.

Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области издало приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Связано это с угрозой распространения по территории региона вируса птичьего гриппа. Напомним, что заболевание выявлено в Ливнах, Мценском, Свердловском и Верховском районах.

Охота продлится по 31 июля 2018 года. Областные власти разрешили добыть за указанный период по 24 особи перепела и голубя сизого обоих полов и всех возрастов. Разрешенные орудия охоты: гладкоствольное длинноствольное оружие.

География добычи определена очень широка. Охотиться на голубей и перепелов разрешено в общедоступных охотничьих угодьях 17 районов, а также в угодьях целого ряда частных охотпользователей.

ИА «Орелград»

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