В Орловской области объявили охоту на голубей

Птиц разрешили уничтожить из-за вируса гриппа.

Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области издало приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Связано это с угрозой распространения по территории региона вируса птичьего гриппа. Напомним, что заболевание выявлено в Ливнах, Мценском, Свердловском и Верховском районах.

Охота продлится по 31 июля 2018 года. Областные власти разрешили добыть за указанный период по 24 особи перепела и голубя сизого обоих полов и всех возрастов. Разрешенные орудия охоты: гладкоствольное длинноствольное оружие.

География добычи определена очень широка. Охотиться на голубей и перепелов разрешено в общедоступных охотничьих угодьях 17 районов, а также в угодьях целого ряда частных охотпользователей.

ИА «Орелград»