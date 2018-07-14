«Дормашу» продлили конкурсное производство

14.7.2018 | 16:46 Новости, Общество

По решению суда процедура продлится до 13 декабря 2018 года.

Как сообщает «Коммерсант», арбитражный суд Орловской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ЗАО «Дормаш» Анжелы Юдиной. Она просила о продлении процедуры, поскольку не все предусмотренные законодательством о банкротстве мероприятия выполнены. По решению суда срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев — до 13 декабря 2018 года.

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 12 декабря. Отметим, что процедура может быть продлена и в декабре, если конкурсный управляющий повторно обратиться с таким ходатайством.

Напомним, завод «Дормаш» с марта 2017 года находится в конкурсном производстве. Иск о банкротстве предприятия в 2015 году подало ООО «Интер РАО — Орловский энергосбыт» из-за долга в 4,1 млн рублей.

На момент последнего собрания кредиторов «Дормаша» в реестр требований кредиторов компании было включено 1,3 млрд рублей. Из них 679,9 миллиона приходится на подконтрольное ООО «Дормаш-интернешнл», еще почти 466 миллиона — на Челябинвестбанк. «Дормаш-интернешнл» с ноября 2016 года тоже находится в конкурсном производстве.

ИА «Орелград»

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