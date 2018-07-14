Главу Мценского района наказали за необъективность

Чиновник передал жалобу не тому подчиненному.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, вступило в законную силу постановление мирового судьи о привлечении к административной ответственности главы администрации Мценского района Ивана Грачева. Его признали виновным в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.

— Установлено, что Грачев передал обращение гражданки на рассмотрение должностному лицу администрации Мценского района, действия которого она обжаловала, — пояснили в прокуратуре региона.

Подобное запрещено федеральным законом, с точки зрения которого глава района «не обеспечил соблюдение объективного и всестороннего рассмотрения обращения гражданина». Чиновника оштрафовали на 6 тысяч рублей. Он обжаловал постановление, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.

ИА «Орелград»