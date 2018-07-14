Лучшая экономика Орловщины оказалась не в Орле

14.7.2018 | 17:47 Новости, Общество

Областные власти выбрали лучшие муниципалитеты.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области подвел итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Конкурс проводится в соответствии с постановлением правительства региона. В нем принимают участие городские округа и сельские поселения.

В этом году конкурс проводится по четырем номинациям. Райцентр Ливны одержал победу сразу в двух из них – лучшими в регионе, среди городов, были признаны ливенская градостроительная политика и муниципальная экономическая политика.

Мценск стал лучшим в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления».

Поселок Залегощь победил в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

ИА «Орелград»

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