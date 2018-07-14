Орловец показал, как нажиться на неисправном аккумуляторе

Житель областного центра по суду защитил свои права потребителя.

Советский районный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя, ранее проигравшего в мировом суде процесс покупателю.

Житель Орла купил в магазине аккумуляторную батарею стоимостью 3500 рублей. Дома обнаружил, что она неисправна. Покупатель вернулся в магазин с претензией. Там ему предложили произвести заряд батареи, потребовав за это плату в 400 рублей, и бесплатную экспертизу.

На время ремонта продавец выдал покупателю так называемый подменный товар. Ранее купленная АКБ проверку не выдержала. За время экспертизы она даже вздулась. Покупатель потребовал расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги, но ему отказали.

Суд разрешил спор в пользу истца. ИП обязали выплатить ему двукратную цену поврежденного аккумулятора в размере 7000 рублей, неустойку в размере 3500 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей и штраф в размере 6250 рублей.

ИА «Орелград»