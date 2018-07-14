Орловский «Птичий дворик» за полцены выкупил московский «Продмит»

Птицефабрика ушла с торгов посредством публичного предложения.

Как сообщает «Коммерсант», расположенную в Ливенском районе птицефабрику «Птичий дворик» выкупило с торгов посредством публичного предложения московское ООО «Продмит». По данным «СПАРК-Интерфакс», оно принадлежит Андрею Манцурову.

Мощность предприятия составляет 4 тысячи тонн мяса в год. На торги было выставлено 13 птичников, 10 утятников, инкубаторы, зерносклады, административные здания, инженерная инфраструктура, убойный цех, права аренды земли под всеми строениями, а также несколько сотен наименований оборудования — от погрузчиков до систем вентиляции.

Начальная цена имущества была установлена в 250 млн рублей, изначально актив оценивался в 445,4 миллиона. По данным «Коммерсанта», за актив боролись два участника. «Продмит» предложил 128,3 млн рублей, а второй участник, липецкое ООО «СУ-12 АПК-Строй», — 127,5 миллиона.

ИА «Орелград»