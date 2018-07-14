Орловским осужденным показали «Дядюшкин сон»

14.7.2018 | 14:44 Новости, Общество

Постановку по повести Достоевского увидели в орловских колониях.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, речь идет о масштабном проекте «Театральная Россия». В его основе лежит идея познакомить публику с театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в прямой трансляции и записи.

Орловским осужденным в рамках проекта показали постановку по повести Федора Достоевского «Дядюшкин сон», написанной в 1859 году. Это первое после длительной творческой паузы произведение писателя, с которым он вернулся к литературной деятельности.

— Превосходное исполнение актерами своих ролей не оставило равнодушными никого из присутствующих на просмотре спектакля,- отметили в УФСИН.

ИА «Орелград»

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