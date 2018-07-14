Орловских школьников предупредили о независимой оценке

14.7.2018 | 11:00 Новости, Образование

Утвержден план мониторинга качества образования на новый учебный год.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО), в 2018-2019 учебном году мониторинговые исследования в Орловской области пройдут по нескольким направлениям. Так, они предусмотрены для второклассников и третьеклассников (русский язык, математика и литературное чтение), семиклассников (математика), а также учеников 8-х и 9-х классов (литература).

— Независимая оценка индивидуальных достижений будет проведена с целью оказания своевременной педагогической поддержки обучающимся и методической помощи учителям, — пояснили в ОРЦОКО. — Результаты послужат основой для разработки новых модулей повышения квалификации по методике преподавания учебных предметов.

Кроме того, будет продолжено исследование уровня готовности к обучению в начальной школе. Его цель — получить информацию «для построения на ее основе индивидуальной программы психолого-педагогической поддержки ребенка». Независимая оценка также позволить определить эффективность работы учителей начальной школы.

ИА «Орелград»

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