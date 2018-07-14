В Орле оператора связи наказали за «соцсети без ограничений»

14.7.2018 | 15:45 Новости, Общество

УФАС признало ненадлежащей рекламу новой услуги.

Как сообщает пресс-служба управления ФАС России по Орловской области, один из операторов связи рекламировал свои услуги через смс-сообщения без согласия абонента на их получение.

Местный житель, недовольный действиями оператора, написал жалобу. Антимонопольная служба завела дело по признакам нарушения законодательства о рекламе. Комиссия установила, что ранее заявитель направлял оператору претензию с просьбой «установить запрет смс-рассылок рекламного характера на его номер, однако оператор продолжил присылать на его номер смс с рекламой».

— В своей рекламе общество предлагало воспользоваться опцией для использования безлимитного трафика в соцсетях и музыке,- пояснили в УФАС. — Комиссия признала оператора связи нарушившим закон «О рекламе». Распространение рекламы по сетям допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на ее получение.

Реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. В отношении компании и ее работника были возбуждены административные дела. Их оштрафовали на 101 и 5 тысяч рублей соответственно.

ИА «Орелград»

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