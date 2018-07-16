Под Орлом закрыли «бесчеловечный» убойный пункт

На 90 суток приостановлена работа убойно-санитарного пункта ФГУП «Стрелецкое».

Такое решение принял суд Орловского района по материалам проверки, проведенной в июне сотрудниками территориального управления Россельхознадзора. Инспекторы выявили грубые нарушения.

Сообщается, что помещение находится в антисанитарном состоянии. Отсутствует возможность проведения производственного контроля безопасности мяса и иных продуктов убоя, не исключена перекрестная контаминация — загрязнение.

— При убое не применяется оглушение животного, — отметили в ТУ Россельхознадзора. — Отсутствует бокс с холодильной камерой для кратковременного хранения трупов животных. Не проводятся ветеринарно-санитарная экспертиза, клеймение туш и внутренних органов, а также бактериологические исследования туш, полученных от вынужденного убоя.

Постановлением суда ФГУП «Стрелецкое» привлечено к административной ответственности виде приостановления деятельности по убою крупного рогатого скота и реализации говядины.

ИА «Орелград»