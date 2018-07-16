Пропавшую школьницу нашли с парнем на базе отдыха

Девушку вернули домой.

Орловские полицейские, следователи и волонтеры отыскали пропавшую школьницу Анастасию Стороженко, которая ушла из дома 6 июля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде.

В ходе поисков отрабатывалась основная версия – девушка ушла из дома со своим совершеннолетним молодым человеком. Информация подтвердилась – пара была обнаружена на базе отдыха «Лукоморье» в районе поселка Куликовский.

Девушку передали родителям. Полиция выясняет причину её самовольного ухода из дома.

ИА «Орелград»