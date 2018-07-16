В Орле оштрафовали коллекторское агентство

16.7.2018 | 11:46 Новости, Общество

Сотрудники компании незаконно «выбивали» долги.

Решение вынес арбитражный суд по заявлению регионального управления службы судебных приставов. Напомним, что именно на приставов законодательством возложена функция по контролю работы коллекторов. Ответчиком выступило ООО «Финколлект», зарегистрированное в Ульяновске.

Как следует из материалов дела, в службу судебных приставов из управления Роспотребнадзора поступила копия заявления местной жительницы. Она рассказала, что заключила договор с одной из микрофинансовых компаний. У нее появилась просроченная задолженность, после чего ей начали звонить работники коллекторского агентства.

Они оказывали на женщину психологическое давление, требуя вернуть долг. В суде выяснилось, что микрофинансовая организация уступила коллекторскому агентству право требования долга. Суд напомнил ответчику о том, что по закону № 230-ФЗ не допускаются действия, связанные с оказанием психологического давления на должника, использование выражений, унижающих его честь и достоинство.

В данном случае звонки жительница Орла восприняла как угрозу. По решению суда коллекторское агентство оштрафовано на 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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