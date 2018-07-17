Экс-тренер ФК «Орел» Кирьяков напал на журналиста Рабинера

Он ударил обозревателя «Спорт-Экспресса» за критику.

Уроженец Орла, бывший главный тренер ФК «Орел» и «Арсенал» (Тула) Сергей Кирьяков ударил журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера после того, как тот вышел из студии «Матч ТВ».

Кирьяков должен был сменить Рабинера в эфире. Издание уточняет, что тренер задал журналисту вопрос, не хочет ли тот ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, орловец ударил его в лицо. Драку разняли сотрудники телеканала.

🔥 Кирьяков напал на Рабинера после эфира на ТВhttps://t.co/7L1vJm4dxh pic.twitter.com/lp9lRz2ZPH — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 17, 2018

Агрессия Кирьякова связана с текстом Рабинера, который тот выпустил в конце 2017 года. Тогда обозреватель критиковал тренера за излишнюю самоуверенность:

«Кирьяков же, похоже, после 1:0 над «Енисеем» на полном серьезе счел себя большим тренером. А может, «Арсеналы» попутал. Вообразил, что тренирует не тульский, а лондонский. И выиграл не у Красноярска в стыках, а у «Челси» в финале Кубка Англии. И передает приветы Конте, Моуринью и Покеттино. Неудивительно, что за свои высказывания Кирьяков удостоился публичной критики даже от генерального директора собственного клуба Дмитрия Балашова и продлевать с ним контракт не стали.»

Уроженец Орла Сергей Кирьяков считается одним из самых видных легионеров в истории российского футбола. Шесть лет форвард отдал немецкому клубу «Карлсруэ», забив там 29 мячей. В футбольной команде «Орла» в 2008 году Кирьяков начал свою тренерскую карьеру в России.

Позже наш земляк три года был ассистентом главного тренера российской молодежной сборной, а с 2012 года возглавлял юношескую сборную (до 17 лет).

Во главе тульского «Арсенала» Кирьяков не показал какого-либо положительного результата. Болельщики с помощью баннера даже отправляли его в Орел.

ИА «Орелград»