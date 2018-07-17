КПРФ не будет бороться за мандат депутата облсовета

Мандат разыграют три политических партии.

Как сообщили в облизбиркоме, выдвижение кандидатов в депутаты Орловского облсовета созыва 2016-2021 годов на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 20 осуществлялось с 7 июня по 11 июля. Необходимые документы надо было представить в избирательную комиссию Глазуновского района, на которую возложены полномочия окружного избиркома по данным выборам.

В результате поступили документы всего лишь от трех кандидатов. Так, «Справедливая Россия» выдвинула 38-летнего Алексея Калянова – ведущего специалиста ООО «ЭКЦ «Стройэксперт».

«Единую Россию» представит 46-летний Владимир Масалов — директор института естественных наук и биотехнологии ОГУ. От ЛДПР на выборы выдвинут 37-летний машинист тепловоза Руслан Межуев. Представителей КПРФ в списке нет. Вероятно, коммунисты решили сосредоточиться на губернаторских выборах.

Добавим, что период представления в территориальную избирательную комиссию Глазуновского района документов для регистрации завершится в 18.00 часов 25 июля.

ИА «Орелград»