На Привокзальную площадь привезли самоходку

17.7.2018 | 11:17 Новости, Общество

Продолжается обустройство мемориального комплекса.

В Орле на новый мемориальный комплекс РЖД, который появится возле ДК Железнодорожников, привезли и установили самоходную установку. Фото появились накануне в соцсетях.

Как сообщалось ранее, возле ДК ЖД планируют открыть военно-исторический комплекс к 5 августа, когда будут отмечаться День освобождения Орла от немецких захватчиков и День железнодорожника. По обе стороны от дворца культуры установлены рельсы, на которые поставят подвижной состав. Внутри него будет музей. Самоходка, как видно на фото, стоит на платформе.

ИА «Орелград»

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