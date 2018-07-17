На Привокзальную площадь привезли самоходку

Продолжается обустройство мемориального комплекса.

В Орле на новый мемориальный комплекс РЖД, который появится возле ДК Железнодорожников, привезли и установили самоходную установку. Фото появились накануне в соцсетях.

Как сообщалось ранее, возле ДК ЖД планируют открыть военно-исторический комплекс к 5 августа, когда будут отмечаться День освобождения Орла от немецких захватчиков и День железнодорожника. По обе стороны от дворца культуры установлены рельсы, на которые поставят подвижной состав. Внутри него будет музей. Самоходка, как видно на фото, стоит на платформе.

ИА «Орелград»